ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные успешно отразили наступления оккупантов на авдеевском и бахмутском направлениях – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные противостоят оккупантам на востоке и юге страны
Украинские военные противостоят оккупантам на востоке и юге страны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают пытаться установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, а также создать благоприятные условия для возобновления наступления и улучшить тактическое положение на отдельных направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 сентября.

"Подразделения наших войск успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на авдеевском направлении", – сообщили в Генштабе. 

В сводке отметили, что на волынском и полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов из воздушного пространства и с территории республики Беларусь.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

  • на северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов Черниговской области и Сумской области;
  • на славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровное, Вернополье и Богородичное, по Дмитровке враг нанес авиаудар.
  • на краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;
  • на бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка, нанес авиаудары возле Константиновки, Зеленополья, Зайцево, Кодемы и Соледара;
  • на авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное;
  • на новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, но обстрелял районы населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка;
  • На запорожском направлении враг обстрелял районы Новополья и Новоселки;
  • на южнобугском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степовая Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка. Нанес авиаудары в районах Березнеговатого, Безымянного, Великого Артаково, Сухого Ставка и Белой Криницы. 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02WQYS3jbwiZJZrp3pBYBfhHvbD5qMuwH7NdnMP9647pVgT2aGYqSUippgDTeLcWx7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Теги: Первомайское, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Северск, Марьинка, Николаевская область, Николаевка, Зеленополье, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, Кодема, Майорск, Зайцево, Водяное, обстрелы, авиаудар, Невельское, наступление, Донецкое, война России против Украины, Белогоровка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323563)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (234013)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165540)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149983)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130771)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107422)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83323)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (73650)
 
 
 
 