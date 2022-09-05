Украинские военные успешно отразили наступления оккупантов на авдеевском и бахмутском направлениях – Генштаб ВСУ

"Подразделения наших войск успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на авдеевском направлении", – сообщили в Генштабе.

В сводке отметили, что на волынском и полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов из воздушного пространства и с территории республики Беларусь.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов Черниговской области и Сумской области;

враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов Черниговской области и Сумской области; на славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровное, Вернополье и Богородичное, по Дмитровке враг нанес авиаудар.

обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровное, Вернополье и Богородичное, по Дмитровке враг нанес авиаудар. на краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного; на бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка, нанес авиаудары возле Константиновки, Зеленополья, Зайцево, Кодемы и Соледара;

противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка, нанес авиаудары возле Константиновки, Зеленополья, Зайцево, Кодемы и Соледара; на авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное;

обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное; на новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, но обстрелял районы населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка;

противник активных наступательных действий не проводил, но обстрелял районы населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка; На запорожском направлении враг обстрелял районы Новополья и Новоселки;

враг обстрелял районы Новополья и Новоселки; на южнобугском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степовая Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка. Нанес авиаудары в районах Березнеговатого, Безымянного, Великого Артаково, Сухого Ставка и Белой Криницы.

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