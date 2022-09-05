Оккупанты понесли потери под Купянском Харьковской области – Генштаб ВСУ

"В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что противник на харьковском направлении обстреливал районы населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщевая, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Использовал беспилотник для корректировки огня артиллерии.
Украинские военные 4 сентября уничтожили также военную технику, склад боеприпасов и понтонную переправу оккупантов на юге страны, сообщили в оперативном командовании "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.