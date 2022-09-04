В Харьковской области за сутки одна мирная жительница погибла, еще двое ранены. В селе Безруки спасатели тушили сразу 12 пожаров

Оккупанты вторые сутки массированно обстреливают село Безруки, там вспыхнуло множество пожаров Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары на открытой территории. К сожалению, в Чугуевском районе погибла 45-летняя женщина. Женщина 64 лет госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе ранения получил мужчина 43 лет", – написал Синегубов.

В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели за сутки совершили 11 выездов на 22 пожара, вызванных российскими обстрелами.

Одновременно 12 пожаров спасатели тушили в селе Безруки Дергачевской общины. Оккупанты 2–3 сентября массированно и хаотично обстреливали его из артиллерии. Пожарным приходилось прерывать работу из-за повторных обстрелов.

На территории Золочевской общины оккупанты ударили по складскому зданию одного из фермерских хозяйств. Спасатели боролись с пожаром на площади 1750 м².

Кроме того, масштабный пожар, вызванный ракетным ударом, вспыхнул в ресторанном комплексе в Харькове, его тушат до сих пор.

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