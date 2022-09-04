В Харьковской области за сутки одна мирная жительница погибла, еще двое ранены. В селе Безруки спасатели тушили сразу 12 пожаров

"Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары на открытой территории. К сожалению, в Чугуевском районе погибла 45-летняя женщина. Женщина 64 лет госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе ранения получил мужчина 43 лет", – написал Синегубов.
В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели за сутки совершили 11 выездов на 22 пожара, вызванных российскими обстрелами.
Одновременно 12 пожаров спасатели тушили в селе Безруки Дергачевской общины. Оккупанты 2–3 сентября массированно и хаотично обстреливали его из артиллерии. Пожарным приходилось прерывать работу из-за повторных обстрелов.
На территории Золочевской общины оккупанты ударили по складскому зданию одного из фермерских хозяйств. Спасатели боролись с пожаром на площади 1750 м².
Кроме того, масштабный пожар, вызванный ракетным ударом, вспыхнул в ресторанном комплексе в Харькове, его тушат до сих пор.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.