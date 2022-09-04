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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки одна мирная жительница погибла, еще двое ранены. В селе Безруки спасатели тушили сразу 12 пожаров

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Оккупанты вторые сутки массированно обстреливают село Безруки, там вспыхнуло множество пожаров
Оккупанты вторые сутки массированно обстреливают село Безруки, там вспыхнуло множество пожаров
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области, в результате есть погибшая и раненые среди мирного населения. Об этом сообщил утром 4 сентября глава ОВА Олег Синегубов.

"Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары на открытой территории. К сожалению, в Чугуевском районе погибла 45-летняя женщина. Женщина 64 лет госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе ранения получил мужчина 43 лет", – написал Синегубов.

В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели за сутки совершили 11 выездов на 22 пожара, вызванных российскими обстрелами. 

Одновременно 12 пожаров спасатели тушили в селе Безруки Дергачевской общины. Оккупанты 2–3 сентября массированно и хаотично обстреливали его из артиллерии. Пожарным приходилось прерывать работу из-за повторных обстрелов. 

На территории Золочевской общины оккупанты ударили по складскому зданию одного из фермерских хозяйств. Спасатели боролись с пожаром на площади 1750 м².

Кроме того, масштабный пожар, вызванный ракетным ударом, вспыхнул в ресторанном комплексе в Харькове, его тушат до сих пор. 

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: пожар, ГСЧС, Харьковская область, раненые, спасатели, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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