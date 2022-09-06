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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты на юге 5 сентября наносили ракетные и авиаудары, три ракеты сбила ПВО

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Украинская ПВО отбила часть воздушных атак захватчиков
Украинская ПВО отбила часть воздушных атак захватчиков
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

За день 5 сентября враг совершил 24 авиационных и три ракетных удара в южных областях Украины. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг" в сводке по итогам дня.

"В течение боевого дня в районе Высокополья [Херсонской области] продолжалась разведывательная деятельность с помощью беспилотного шпиона "Орлан-10". Точным выстрелом зенитного ракетного подразделения лазутчик уничтожен", – отметили в командовании. 

Как рассказали военные, силы ПВО также уничтожили ракету "Искандер", которую враг выпустил по Николаевской области, и две ракеты Х-59 в районе Андреевки, которыми оккупанты атаковали освобожденные территории Херсонской области. 

"В районе Новогригоровки Николаевской области при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52", – добавили в сводке.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/488444023127398/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 августа глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Вечером 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили три населенных пункта на юге и востоке Украины

Теги: Херсонская область, вертолет, Николаевская область, беспилотники, война России против Украины, ракеты, ракета, потери России
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