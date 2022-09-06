Освобождение Высокополья: в ОК "Юг" рассказали о действиях оккупантов, а журналисты показали первые снимки освобожденного поселка. Фото

Высокополье уже несколько дней живет под украинским флагом Фото: Кирило Тимошенко / Kirill Timoshenko / Telegram

"Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В частности, в районе Высокополья дважды за ночь было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных шпиона типа "Орлан-10", – рассказал он.

По его словам, на этом направлении обстановка "напряженная и динамичная".

"Противник ведет оборонительные бои, осуществляет обстрелы населенных пунктов, как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах", – отмечают в ОК "Юг".

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполняют огневые задачи по логистическим и управленческим объектам российской армии, добавили в оперативном командовании.

В то же время в херсонских СМИ появились первые фотографии, сделанные после освобождения Высокополья. Кадры, в частности, обнародовало местное издание "Мост".

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Фото: most.ks.ua Фото: most.ks.ua Фото: most.ks.ua Фото: most.ks.ua Фото: most.ks.ua Фото: most.ks.ua Фото: most.ks.ua Фото: most.ks.ua Фото: most.ks.ua

В репортаже отмечается, что после освобождения Высокополья на улицах стало больше людей, хотя сказать, что в поселке людно, будет преувеличением – заметно, что многие жители покинули дома. Военные проводят разминирование поселка, а правоохранители уже начали документировать преступления захватчиков, сообщают корреспонденты "Моста".