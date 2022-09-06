Освобождение Высокополья: в ОК "Юг" рассказали о действиях оккупантов, а журналисты показали первые снимки освобожденного поселка. Фото

"Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В частности, в районе Высокополья дважды за ночь было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных шпиона типа "Орлан-10", – рассказал он.
По его словам, на этом направлении обстановка "напряженная и динамичная".
"Противник ведет оборонительные бои, осуществляет обстрелы населенных пунктов, как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах", – отмечают в ОК "Юг".
В то же время ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполняют огневые задачи по логистическим и управленческим объектам российской армии, добавили в оперативном командовании.
В то же время в херсонских СМИ появились первые фотографии, сделанные после освобождения Высокополья. Кадры, в частности, обнародовало местное издание "Мост".
В репортаже отмечается, что после освобождения Высокополья на улицах стало больше людей, хотя сказать, что в поселке людно, будет преувеличением – заметно, что многие жители покинули дома. Военные проводят разминирование поселка, а правоохранители уже начали документировать преступления захватчиков, сообщают корреспонденты "Моста".
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. Сейчас ВСУ ведут здесь наступательные действия, которые сопровождаются режимом информационной тишины.
4 сентября в соцсетях появились сообщения об освобождении от российских оккупантов ряда населенных пунктов на юге и востоке Украины. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке ничего об этом не заявлял, однако президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ВСУ освободили один населенный пункт в Донецкой области и два – на юге Украины. А руководство Офиса президента опубликовало фото поднятия украинского флага над Высокопольем Херсонской области.