ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобождение Высокополья: в ОК "Юг" рассказали о действиях оккупантов, а журналисты показали первые снимки освобожденного поселка. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Высокополье уже несколько дней живет под украинским флагом
Высокополье уже несколько дней живет под украинским флагом
Фото: Кирило Тимошенко / Kirill Timoshenko / Telegram

После освобождения украинскими военными поселка Высокополье Херсонской области российские оккупанты активизировали воздушную разведку в этом районе, сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в дневной сводке в Facebook 5 сентября.

"Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В частности, в районе Высокополья дважды за ночь было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных шпиона типа "Орлан-10", – рассказал он.

По его словам, на этом направлении обстановка "напряженная и динамичная".

"Противник ведет оборонительные бои, осуществляет обстрелы населенных пунктов, как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах", – отмечают в ОК "Юг".

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполняют огневые задачи по логистическим и управленческим объектам российской армии, добавили в оперативном командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1068259933866103/

В то же время в херсонских СМИ появились первые фотографии, сделанные после освобождения Высокополья. Кадры, в частности, обнародовало местное издание "Мост".

В репортаже отмечается, что после освобождения Высокополья на улицах стало больше людей, хотя сказать, что в поселке людно, будет преувеличением – заметно, что многие жители покинули дома. Военные проводят разминирование поселка, а правоохранители уже начали документировать преступления захватчиков, сообщают корреспонденты "Моста".

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Часть Херсонской области российские оккупанты захватили в первые недели полномасштабной войны. Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать с февраля. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. Сейчас ВСУ ведут здесь наступательные действия, которые сопровождаются режимом информационной тишины.

4 сентября в соцсетях появились сообщения об освобождении от российских оккупантов ряда населенных пунктов на юге и востоке Украины. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке ничего об этом не заявлял, однако президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что ВСУ освободили один населенный пункт в Донецкой области и два – на юге Украины. А руководство Офиса президента опубликовало фото поднятия украинского флага над Высокопольем Херсонской области.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Херсон, захват, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, разминирование, население, фото, российские оккупанты, деоккупация, Высокополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323543)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (233937)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165318)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149516)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130758)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107242)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83322)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (73299)
 
 
 
 