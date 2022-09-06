Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, погибла женщина

"Ракетный обстрел Индустриального района. В одном случае попадание в частный жилой дом. При разборе завалов найдено тело женщины", – сообщил Терехов.

Вторая ракета прилетела недалеко от частного жилья, от разлетевшихся осколков загорелся дом. Без пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.