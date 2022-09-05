Россияне снова обстреляли Харьков, госпитализировали двух человек

"Обстрел двух районов Харькова. Предварительно прилеты в Холодногорском и Новобаварском районах города", – написал он.

В Новобаварском районе пострадал частный сектор, сообщил позже Терехов.

"Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку", – уточнил он.

В результате обстрела, по данным мэра, пострадали два жителя Новобаварского района.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в Telegram, что обоих пострадавших госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Харьков оккупанты обстреляли и ночью 4 сентября. По информации Харьковской областной прокуратуры, удар был нанесен ракетой С-300. Ее выпустили с территории Белгородской области РФ.

Вечерний запуск также, по предварительным данным прокуратуры, был сделан ракетами С-300.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.