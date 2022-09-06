Буданов озвучил самый точный прогноз вторжения менее чем за двое суток до нападения России. Но ему не поверили – СМИ

Один из собеседников "Украинская правда" отмечает, что, поскольку лидеры фракций имеют высокий уровень доступа к гостайне, доклады силовиков были "достаточно откровенными".

Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о ситуации в армии, объяснив, что ВСУ готовятся ко всем возможным сценариям. Источник издания отмечает, что глава СБУ Иван Баканов и министр обороны Алексей Резников во время встречи отвергали возможность полномасштабной войны с РФ, склоняясь к возможности психологических спецопераций со стороны России, а как максимум – к обострению ситуации на Донбассе.

Буданов выступал последним, но, по свидетельству участников встречи, создавалось впечатление, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда "не очень-то слушают" начальника ГУР МО.

"Буданов рассказывал страшные вещи. Но потому, что другие топы власти как-то так едва не раздраженно реагировали на то, что он говорил, то и другие не воспринимали его серьезно. Знаете, такое отношение к заявлениям Кирилла было как к младшему брату", – вспоминает на условиях анонимности реакцию на выступление Буданова еще один участник встречи.

Дальнейшее развитие событий показало, что изложенный Будановым сценарий действий оккупантов и был реализован ими на практике. Речь в выступлении начальника ГУР МО, по словам очевидцев, шла о планах РФ вести войну за пределами Донбасса, угрозах оккупации Херсона и Харькова и атаке на Киев с прорывом со стороны Чернобыля.

23 февраля состоялась встреча Зеленского с крупными украинскими бизнесменами, на которой также присутствовал Буданов. По словам одного из ее участников, представителям бизнеса никто не сказал прямо и даже не намекнул, что вот-вот начнется полномасштабная война.

Комментируя эту встречу, глава ГУР МО пояснил "Украинской правде", что, в отличие от депутатов, у бизнесменов нет доступа к гостайне – именно поэтому детально рассказать им о планах президента РФ Владимира Путина по захвату Украины не представлялось возможным.

"Мы не могли все сказать. Но я достаточно прямо говорил, так что уровень угрозы было несложно понять", – считает Буданов.

Как отмечает "Уураинская правда", большинство участников встречи 23 февраля "на самом деле не хотели верить в предупреждения" главы ГУР МО Украины, предпочитая "более удобные" и успокоительные версии развития событий, которые звучали от президента и других силовиков.

Ранее о том, что Буданов перед полномасштабным вторжением России в Украину дал наиболее полный сценарий этого нападения, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.