Буданов озвучил самый точный прогноз вторжения менее чем за двое суток до нападения России. Но ему не поверили – СМИ

Один из собеседников "Украинская правда" отмечает, что, поскольку лидеры фракций имеют высокий уровень доступа к гостайне, доклады силовиков были "достаточно откровенными".
Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о ситуации в армии, объяснив, что ВСУ готовятся ко всем возможным сценариям. Источник издания отмечает, что глава СБУ Иван Баканов и министр обороны Алексей Резников во время встречи отвергали возможность полномасштабной войны с РФ, склоняясь к возможности психологических спецопераций со стороны России, а как максимум – к обострению ситуации на Донбассе.
Буданов выступал последним, но, по свидетельству участников встречи, создавалось впечатление, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда "не очень-то слушают" начальника ГУР МО.
"Буданов рассказывал страшные вещи. Но потому, что другие топы власти как-то так едва не раздраженно реагировали на то, что он говорил, то и другие не воспринимали его серьезно. Знаете, такое отношение к заявлениям Кирилла было как к младшему брату", – вспоминает на условиях анонимности реакцию на выступление Буданова еще один участник встречи.
Дальнейшее развитие событий показало, что изложенный Будановым сценарий действий оккупантов и был реализован ими на практике. Речь в выступлении начальника ГУР МО, по словам очевидцев, шла о планах РФ вести войну за пределами Донбасса, угрозах оккупации Херсона и Харькова и атаке на Киев с прорывом со стороны Чернобыля.
23 февраля состоялась встреча Зеленского с крупными украинскими бизнесменами, на которой также присутствовал Буданов. По словам одного из ее участников, представителям бизнеса никто не сказал прямо и даже не намекнул, что вот-вот начнется полномасштабная война.
Комментируя эту встречу, глава ГУР МО пояснил "Украинской правде", что, в отличие от депутатов, у бизнесменов нет доступа к гостайне – именно поэтому детально рассказать им о планах президента РФ Владимира Путина по захвату Украины не представлялось возможным.
"Мы не могли все сказать. Но я достаточно прямо говорил, так что уровень угрозы было несложно понять", – считает Буданов.
Как отмечает "Уураинская правда", большинство участников встречи 23 февраля "на самом деле не хотели верить в предупреждения" главы ГУР МО Украины, предпочитая "более удобные" и успокоительные версии развития событий, которые звучали от президента и других силовиков.
Ранее о том, что Буданов перед полномасштабным вторжением России в Украину дал наиболее полный сценарий этого нападения, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Разговоры о полномасштабном нападении РФ на Украину начались задолго до 24 февраля. С конца октября прошлого года западные СМИ и политики говорили о такой возможности.
Буданов в ноябре 2021 года заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года. Он считал, что атака РФ, вероятно, "будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за ними последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю с Украиной Беларусь".
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
18 февраля Байден сказал, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В июне Байден сказал, что Зеленский проигнорировал предупреждения о вторжение РФ в Украину. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации. Он добавил, что Украина просила партнеров ввести превентивные санкции против РФ.