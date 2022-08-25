Переломный момент в войне уже начался – начальник разведки Буданов

По словам руководителя военной разведки Украины, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши и армия РФ на самом деле не способна защитить временно оккупированные ею территории.
"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-нибудь в какой-то части света, а у них. Поэтому переломный момент уже начался”, – заявил Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 25 августа, потери российских оккупантов достигли 45 850 военных, а также 1929 танков, 234 самолета, 202 вертолета, 15 катеров и кораблей.