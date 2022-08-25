Переломный момент в войне уже начался – начальник разведки Буданов

Россияне – не вторая армия мира, и даже не четвертая, считает Буданов Фото: pravda.com.ua

По словам руководителя военной разведки Украины, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши и армия РФ на самом деле не способна защитить временно оккупированные ею территории.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-нибудь в какой-то части света, а у них. Поэтому переломный момент уже начался”, – заявил Буданов.

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