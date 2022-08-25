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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переломный момент в войне уже начался – начальник разведки Буданов

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Россияне не вторая армия мира, и даже не четвертая, считает Буданов
Россияне – не вторая армия мира, и даже не четвертая, считает Буданов
Фото: pravda.com.ua

В войне уже начался переломный момент, россияне стали понимать, что она касается их, а не идет где-нибудь в мире. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает пресс-служба ГУР.

По словам руководителя военной разведки Украины, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши и армия РФ на самом деле не способна защитить временно оккупированные ею территории.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-нибудь в какой-то части света, а у них. Поэтому переломный момент уже начался”, – заявил Буданов.

                           Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 25 августа, потери российских оккупантов достигли 45 850 военных, а также 1929 танков, 234 самолета, 202 вертолета, 15 катеров и кораблей.

Теги: Россия, Крым, Украина, Донбасс, разведка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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