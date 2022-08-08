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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правоохранители задержали предполагаемого организатора заказных убийств. Целями были руководитель разведки и министр обороны Украины

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Спецоперация по задержанию подозреваемого прошла в Волынской области
Спецоперация по задержанию подозреваемого прошла в Волынской области
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Управление контрразведки Службы безопасности Украины и Национальная полиция задержали российского агента, который пытался организовать заказные убийства нескольких политиков и публичных лиц. Об этом со ссылкой на генерального прокурора Андрея Костина в Facebook сообщил офис ГП.

По имеющейся у следствия информации, задержанный – житель Луганской области, с  2014 года поддерживавший вооруженную агрессию РФ против Украины и "служивший" в рядах так называемой "народной милиции "ЛНР". Он был завербован на территории РФ представителями генерального штаба вооруженных сил страны-агрессора после полномасштабного вторжения России в Украину.

В мае 2022 года он получил от российских кураторов задачу совершить заказное убийство гражданина Украины – руководителя одного из боевых подразделений, воюющих против оккупантов. Для ее реализации он привлек исполнителя – киевлянина. Тот согласился выполнить заказ, в который входила слежка за объектом и его дальнейшая ликвидация с применением огнестрельного оружия. Это убийство должно было стать тестовой задачей перед выполнением других, говорится в сообщении.

Впоследствии организатор получил от российских кураторов заказы на умышленное убийство министра обороны Украины, руководителя главного управления разведки МО и других публичных лиц.

Офис генпрокурора отмечает, что среди объектов для физической ликвидации также был один из руководителей партии "Национальный корпус", в прошлом командир разведроты полка украинского военного подразделения "Азов". За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение от $100 тыс.

Спецоперация по задержанию подозреваемого прошла в Волынской области. Решается вопрос о сообщении ему подозрения.

Предварительная правовая квалификация – государственная измена и подготовка к совершению умышленного заказного убийства (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02rkym7aeW31WnYC2WXRwDKjbDAF1mDcVAeQvb3onf2f6jtdM8ercWDHbF3ge1C7Tsl

Теги: убийство, ФСБ, Министерство обороны Украины, полк Азов, контрразведка, Генеральная прокуратура, война России против Украины, Генштаб РФ, задержание, Андрей Костин, Национальный корпус, Офис генпрокурора, ГУР Минобороны Украины
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