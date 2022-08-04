Буданов о двойниках президента России: Кто сегодня исполняет роль условного Путина – вопрос абсолютно открытый

Буданову неизвестно, кто "играет" Путина во время редких появлений президента РФ на публике Фото: EPA

Глава украинской военной разведки считает, что президент страны-оккупанта может действительно избегать появления на публике. Вместо него это могут делать его двойники. "Разных Путиных" замечают вот уже много лет.

Если сравнить того Путина, которого "показывали" с 1999-го по 2010 год (хотя и тогда, по словам украинского разведчика, иногда "работали" двойники), и современного, то можно убедиться, что это разные люди, утверждает Буданов.

В пользу наличия у Путина двойников, добавляет он, может говорить информация о проблемах президента РФ со здоровьем. Об этом же могут свидетельствовать различия, которые можно наблюдать при разных появлениях российского лидера на публике.

"У них разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", – утверждает разведчик.

Помимо поведенческих нюансов, есть отличия и во внешности.

"Картинка, скажем так, уха разная. А это – как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", – говорит начальник ГУР МО.

Журналисты нашли в сети даже "таблицу двойников Путина". В ней собраны все "версии" российского президента, среди которых: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". В зависимости от того, на каком мероприятии нужно появиться Путину, могут, по версии наблюдателей, меняться и его возможные "дублеры".

У них, как отмечали СМИ в публикациях о вероятных двойниках российского президента, разные черты лица, мочки ушей, подбородок, разная форма головы и даже разные линия роста волос и границы бровей.

"Это "коллективный Путин" – максимально правильная формулировка... Кто сегодня исполняет роль условного Путина – вопрос абсолютно открытый", – подытожил Буданов.

2 августа ГУР Минобороны Украины сообщало, что в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

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