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Буданов о двойниках президента России: Кто сегодня исполняет роль условного Путина – вопрос абсолютно открытый

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Буданову неизвестно, кто "играет" Путина во время редких появлений президента РФ на публике
Буданову неизвестно, кто "играет" Путина во время редких появлений президента РФ на публике
Фото: EPA

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины генерал-майор Кирилл Буданов полагает, что президента Владимира Путина могут заменять двойники. Об этом говорится в сюжете, размещенном 2 августа на YouTube-канале ГУР МО.

Глава украинской военной разведки считает, что президент страны-оккупанта может действительно избегать появления на публике. Вместо него это могут делать его двойники. "Разных Путиных" замечают вот уже много лет.

Если сравнить того Путина, которого "показывали" с 1999-го по 2010 год (хотя и тогда, по словам украинского разведчика, иногда "работали" двойники), и современного, то можно убедиться, что это разные люди, утверждает Буданов.

В пользу наличия у Путина двойников, добавляет он, может говорить информация о проблемах президента РФ со здоровьем. Об этом же могут свидетельствовать различия, которые можно наблюдать при разных появлениях российского лидера на публике.

"У них разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", – утверждает разведчик. 

Помимо поведенческих нюансов, есть отличия и во внешности.

"Картинка, скажем так, уха разная. А это – как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", – говорит начальник ГУР МО. 

Журналисты нашли в сети даже "таблицу двойников Путина". В ней собраны все "версии" российского президента, среди которых: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". В зависимости от того, на каком мероприятии нужно появиться Путину, могут, по версии наблюдателей, меняться и его возможные "дублеры".

У них, как отмечали СМИ в публикациях о вероятных двойниках российского президента, разные черты лица, мочки ушей, подбородок, разная форма головы и даже разные линия роста волос и границы бровей.

"Это "коллективный Путин" – максимально правильная формулировка... Кто сегодня исполняет роль условного Путина – вопрос абсолютно открытый", – подытожил Буданов. 

2 августа ГУР Минобороны Украины сообщало, что в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, КГБ, болезнь, двойник, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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