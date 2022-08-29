Полет на Луну: NASA отменило запуск ракеты из-за проблем с двигателем

Космический корабль должен был выйти на орбиту Луны с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Запуск должен был состояться с мыса Канаверал во Флориде.

"Запуск в настоящее время незапланированно приостановлен, так как команда работает над проблемой с двигателем", – сообщило NASA.

#Artemis I update: Launch is currently in an unplanned hold as the team works on an issue with engine number 3 on the @NASA_SLS core stage. Operations commentary continues at https://t.co/z1RgZwQkWS https://t.co/mFyoeRMC6q — NASA (@NASA) August 29, 2022

Как сообщил nbcnews, который пообщался с представителями агентства, инженеры обнаружили проблему с одним из топливопроводов, когда ракета загружалась топливом: во время обратного отсчета из строя вышла линия жидкого водорода, используемая для охлаждения двигателей основной ступени ракеты. Дальнейшие усилия для устранения неполадки "не увенчались успехом", отметил телеканал.

Сейчас ракета и космический корабль находятся "в стабильном и безопасном состоянии", заявили в NASA, добавив, что инженеры собирают данные с корабля на стартовой площадке. В агентстве есть резервные даты для запуска: 2-е и 5 сентября, но пока неизвестно, получится ли к тому времени устранить поломку.

Проект "Артемида 1", в рамках которого должен был состоятся запуск ракеты SLS с космическим кораблем, – это испытание без экипажа, которое заложит основу для устойчивого долгосрочного присутствия на Луне и вокруг нее, информирует NASA. Согласно плану, миссия должна продлится 42 дня, три часа и 20 минут.

В дальнейшем агенство планирует высадить на Луну "первую женщину и первого цветного человека", а также приблизиться к "космическим путешествиям и опытным галактическим исследованиям". Ученые NASA верят, что миссия "Артемида 1" сможет привести "к величайшим открытиям XXI века".

Фото: nasa.gov