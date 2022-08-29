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Полет на Луну: NASA отменило запуск ракеты из-за проблем с двигателем

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Запуск Space Launch System может состоятся 2-го или 5 сентября
Запуск Space Launch System может состоятся 2-го или 5 сентября
Скриншот: NASA / Twitter

Космическое агенство NASA отложило запуск космического корабля Orion на Луну, который должен был состояться 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба агенства в Twitter.

Космический корабль должен был выйти на орбиту Луны с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Запуск должен был состояться с мыса Канаверал во Флориде.

"Запуск в настоящее время незапланированно приостановлен, так как команда работает над проблемой с двигателем", – сообщило NASA.

Как сообщил nbcnews, который пообщался с представителями агентства, инженеры обнаружили проблему с одним из топливопроводов, когда ракета загружалась топливом: во время обратного отсчета из строя вышла линия жидкого водорода, используемая для охлаждения двигателей основной ступени ракеты. Дальнейшие усилия для устранения неполадки "не увенчались успехом", отметил телеканал.

Сейчас ракета и космический корабль находятся "в стабильном и безопасном состоянии", заявили в NASA, добавив, что инженеры собирают данные с корабля на стартовой площадке. В агентстве есть резервные даты для запуска: 2-е и 5 сентября, но пока неизвестно, получится ли к тому времени устранить поломку.

Проект "Артемида 1", в рамках которого должен был состоятся запуск ракеты SLS с космическим кораблем,  это испытание без экипажа, которое заложит основу для устойчивого долгосрочного присутствия на Луне и вокруг нее, информирует NASA. Согласно плану, миссия должна продлится 42 дня, три часа и 20 минут.

В дальнейшем агенство планирует высадить на Луну "первую женщину и первого цветного человека", а также приблизиться к "космическим путешествиям и опытным галактическим исследованиям". Ученые NASA верят, что миссия "Артемида 1" сможет привести "к величайшим открытиям XXI века".

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Контекст:

Первая миссия людей на Луну состоялась с 16-го по 24 июля 1969 году на корабле "Аполлон". Экипаж состоял из Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина. Как пишет NASA, цель миссии состояла в том, чтобы совершить посадку экипажа и вернуться на Землю. Дополнительные цели полета включали научные исследования, развертывание телевизионной камеры для передачи сигналов на Землю. Кроме того, астронавты должны были собрать образцы материалов лунной поверхности и сфотографировать лунный ландшафт.

Теги: NASA, миссия, Space Launch System, ракеты, астронавты, космический корабль
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