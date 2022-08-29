"Достижение паритета в артиллерии с РФ изменит ход войны". Кулеба попросил у Швеции новое оружие

Кулеба поблагодарил правительство Швеции за помощь, оказываемую Украине, и отметил, что лучший способ сберечь человеческие жизни, в том числе мирных граждан, сохранить украинские города и села от разрушений – это предоставить Украине еще больше оружия.

"Лучшее, что сейчас может сделать ваша страна – это предоставить Украине известные шведские артиллерийские установки Archer и противовоздушные ракеты RBS70. Тот момент, когда мы добьемся паритета в артиллерии с РФ, изменит ход этой войны", – сказал Кулеба.



