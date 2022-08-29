"Достижение паритета в артиллерии с РФ изменит ход войны". Кулеба попросил у Швеции новое оружие

Кулеба поблагодарил правительство Швеции за помощь, оказываемую Украине, и отметил, что лучший способ сберечь человеческие жизни, в том числе мирных граждан, сохранить украинские города и села от разрушений – это предоставить Украине еще больше оружия.
"Лучшее, что сейчас может сделать ваша страна – это предоставить Украине известные шведские артиллерийские установки Archer и противовоздушные ракеты RBS70. Тот момент, когда мы добьемся паритета в артиллерии с РФ, изменит ход этой войны", – сказал Кулеба.
Archer – это шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Volvo A30D 6×6, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях. Дальность ее стрельбы - 30-60 км.
RBS 70 — переносной зенитно-ракетный комплекс, разработанный в Швеции. Эти ПЗРК наводятся по лазерному лучу и имеют эффективную дальность полета до 8 км и до 5 км по высоте. Широко применяются на учениях стран НАТО.
Швеция неоднократно помогала ВСУ оружием. Кроме того, она может заняться производством оружия для Украины. Об этом сообщал министр обороны Швеции Петер Хультквист. Кроме того, страна решила направить в Великобританию инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинских бойцов.
29 августа премьер-министр Швеции Магдалена Андрессон объявила о предоставлении дополнительного пакета оборонной помощи для Украины в размере 500 млн шведских крон (около $50 млн) и дополнительного пакета гуманитарной помощи такого же объема.