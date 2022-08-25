"Сердце разрывается". Кулеба сообщил о визите апостольского нунция в МИД Украины из-за слов папы Франциска о Дугиной

Об этом 25 августа в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

Папа Франциск, комментируя смерть Дугиной, заявил, что "за войну платят невинные".

Понтифик упомянул "бедную девушку, которая взлетела в воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве". Также папа назвал войну России в Украине "безумием", в котором гибнут российские и украинские дети, а "сиротство не знает национальностей".

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", – сказал Кулеба.

Он добавил, что нунций уже побывал в МИД Украины.

"Само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя. А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо", – подчеркнул Кулеба.

В заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что апостольскому нунцию Висвальдасу Кульбокасу было отмечено, что в Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые "несправедливо приравнивают агрессора к жертве".

"При этом вызывает непонимание решение папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения", – указали в МИД.

В то же время в украинском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание Кульбокаса на то, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину папа "ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны, среди которых уже 376 украинских детей, погибших от рук российских оккупантов".

В МИД Украины выразили надежду, что в дальнейшем "Святой Престол будет избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе".