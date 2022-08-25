ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Сердце разрывается". Кулеба сообщил о визите апостольского нунция в МИД Украины из-за слов папы Франциска о Дугиной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
МИД Украины 25 августа вызвал апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса
МИД Украины 25 августа вызвал апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция после слов папы римского Франциска о смерти дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, российской пропагандистки Дарьи Дугиной.

Об этом 25 августа в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.  

Папа Франциск, комментируя смерть Дугиной, заявил, что "за войну платят невинные".

Понтифик упомянул "бедную девушку, которая взлетела в воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве". Также папа назвал войну России в Украине "безумием", в котором гибнут российские и украинские дети, а "сиротство не знает национальностей".

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", – сказал Кулеба.

Он добавил, что нунций уже побывал в МИД Украины.

"Само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя. А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо", – подчеркнул Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/652647752529743/

В заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что апостольскому нунцию Висвальдасу Кульбокасу было отмечено, что в Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые "несправедливо приравнивают агрессора к жертве".

"При этом вызывает непонимание решение папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения", – указали в МИД.

В то же время в украинском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание Кульбокаса на то, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину папа "ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны, среди которых уже 376 украинских детей, погибших от рук российских оккупантов".

В МИД Украины выразили надежду, что в дальнейшем "Святой Престол будет избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе".

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.

После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию, а потом Украину.

24 июля папа римский повторил, что хочет приехать в Киев.

Теги: Россия, Киев, Украина, папа римский, Ватикан, смерть, убийство, МИД Украины, Франциск, МИД Италии, Дмитрий Кулеба, жертвы, погибшие, автомобиль, Луиджи Ди Майо, брифинг, Дарья Дугина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (272338)
2
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (65986)
3
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (34798)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (28441)
5
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (23996)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (22608)
7
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (22109)
8
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21682)
 
 
 
 