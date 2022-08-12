Зеленский рассказал папе римскому о преступлениях России

"Провел разговор с папой римским. Проинформировал об агрессии РФ против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину", – написал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинский народ "нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить миру правду об ужасах, которые агрессор совершает в Украине".
Провів розмову з @Pontifex_it. Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти * , про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за * . Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в * .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022
Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.
После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию, а потом Украину.