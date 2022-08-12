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Зеленский рассказал папе римскому о преступлениях России

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Папа римский призывал прекратить войну
Папа римский призывал прекратить войну
Фото: EPA

12 августа президент Украины Владимир Зеленский пообщался с папой римским Франциском, об этом глава государства проинформировал в Twitter.

"Провел разговор с папой римским. Проинформировал об агрессии РФ против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинский народ "нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить миру правду об ужасах, которые агрессор совершает в Украине".

Контекст:

Папа римский 13 марта на фоне массового военного вторжения РФ призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане и осуждал действия РФ.

После начала полномасштабного вторжения приехать в Киев Франциска приглашали Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

4 июля вышло интервью Франциска агентству Reuters, в котором он заявил, что после поездки в Канаду хочет посетить Россию, а потом Украину.

24 июля папа римский повторил, что хочет приехать в Киев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, папа римский, война, Франциск, вторжение, Владимир Зеленский, преступление, молитва, война России против Украины
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