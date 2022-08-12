Зеленский рассказал папе римскому о преступлениях России

"Провел разговор с папой римским. Проинформировал об агрессии РФ против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинский народ "нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить миру правду об ужасах, которые агрессор совершает в Украине".