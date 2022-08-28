Оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент – Кулеба

"На протяжении десятилетий ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины, особенно с учетом нашего трагического прошлого. Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны убраться со станции – им там делать нечего!" – написал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В августе россияне регулярно обвиняют в обстрелах Украину, украинские власти это опровергают, подчеркивая, что обстреливают сами оккупанты. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.

Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме 26 августа в 14.04, в этот же день в 21.15 подключили второй энергоблок.