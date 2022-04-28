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SpaceX вывела на орбиту четвертую миссию астронавтов на МКС

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Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 10.54 по киевскому времени
Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 10.54 по киевскому времени
Фото: nasa.gov

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX утром 27 апреля вывела на орбиту экипаж миссии на Международную космическую станцию. Трансляция велась на официальном YouTube-канале NASA.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 10.54 по киевскому времени.

В экипаж корабля, получившего название Freedom, вошли астронавты NASA Кьелл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти, говорится на сайте NASA. Им предстоит пробыть на орбите около шести месяцев.

Эта миссия Crew-4 является первым запуском для Хайнса и Уоткинса и вторым полетом на станцию для Линдгрен и Кристофоретти.

Корабль Crew Dragon, используемый в миссии, впервые отправился на орбиту, первая ступень Falcon 9 ранее использовалась трижды. Запуск изначально планировался на 23 апреля, однако NASA вынуждено было перенести его на более поздний срок.

ВИДЕО
Видео: NASA / YouTube
Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.

МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

До прилета миссии Crew-4 на МКС находились семь человек, в том числе четыре новых астронавта, которые прибыли на станцию 12 ноября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МКС, космос, NASA, SpaceX, Falcon 9, астронавты, Crew Dragon
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