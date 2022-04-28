SpaceX вывела на орбиту четвертую миссию астронавтов на МКС

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 10.54 по киевскому времени Фото: nasa.gov

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 10.54 по киевскому времени.

В экипаж корабля, получившего название Freedom, вошли астронавты NASA Кьелл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представительница Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти, говорится на сайте NASA. Им предстоит пробыть на орбите около шести месяцев.

Эта миссия Crew-4 является первым запуском для Хайнса и Уоткинса и вторым полетом на станцию для Линдгрен и Кристофоретти.

Корабль Crew Dragon, используемый в миссии, впервые отправился на орбиту, первая ступень Falcon 9 ранее использовалась трижды. Запуск изначально планировался на 23 апреля, однако NASA вынуждено было перенести его на более поздний срок.

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Видео: NASA / YouTube