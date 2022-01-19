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NASA заявило, что российский модуль МКС "Звезда" могут навсегда изолировать из-за утечки

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Утечку воздуха в российском модуле "Звезда" обнаружили в июле прошлого года
Утечку воздуха в российском модуле "Звезда" обнаружили в июле прошлого года
Фото: depositphotos.com

Российский модуль "Звезда" на МКС могут навсегда изолировать, если устранить утечку воздуха из него не удастся. Об этом сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс на заседании Комитета по освоению космического пространства и пилотируемым полетам консультативного совета NASA, ее цитирует "Интерфакс".

По ее словам, в худшем варианте развития событий астронавты могут "перманентно изолировать этот модуль".

Также она добавила, что сейчас российские и американские специалисты продолжают работу по поиску утечки. Однако утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.

Гейтенс отметила, что на станции имеется достаточный запас воздуха, и ситуация с утечкой в данный момент не несет серьезных угроз.

В "Роскосмосе", комментируя заявления Гейтенс, сообщили, что последнее место утечки уже найдено и причин для беспокойства нет, отмечает ТАСС.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В августе 2020 года было обнаружено, что в российском сегменте МКС произошла утечка воздуха. В сентябре ее нашли и локализовали. Позднее космонавты обнаружили еще несколько мест, откуда уходил воздух.

В январе 2021 года стало известно о выходе из строя в российском сегменте станции системы получения кислорода. "РИА Новости" отмечало, что это происходило "многократно", в частности в октябре и декабре 2020 года. 

В марте 2021 года в российском модуле были заделаны две трещины, но давление воздуха продолжало падать. А в июле российские и американские эксперты выявили новые места утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, МКС, космос, NASA
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