NASA заявило, что российский модуль МКС "Звезда" могут навсегда изолировать из-за утечки

Утечку воздуха в российском модуле "Звезда" обнаружили в июле прошлого года Фото: depositphotos.com

По ее словам, в худшем варианте развития событий астронавты могут "перманентно изолировать этот модуль".

Также она добавила, что сейчас российские и американские специалисты продолжают работу по поиску утечки. Однако утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.

Гейтенс отметила, что на станции имеется достаточный запас воздуха, и ситуация с утечкой в данный момент не несет серьезных угроз.

В "Роскосмосе", комментируя заявления Гейтенс, сообщили, что последнее место утечки уже найдено и причин для беспокойства нет, отмечает ТАСС.