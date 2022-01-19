NASA заявило, что российский модуль МКС "Звезда" могут навсегда изолировать из-за утечки

По ее словам, в худшем варианте развития событий астронавты могут "перманентно изолировать этот модуль".
Также она добавила, что сейчас российские и американские специалисты продолжают работу по поиску утечки. Однако утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.
Гейтенс отметила, что на станции имеется достаточный запас воздуха, и ситуация с утечкой в данный момент не несет серьезных угроз.
В "Роскосмосе", комментируя заявления Гейтенс, сообщили, что последнее место утечки уже найдено и причин для беспокойства нет, отмечает ТАСС.
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
В августе 2020 года было обнаружено, что в российском сегменте МКС произошла утечка воздуха. В сентябре ее нашли и локализовали. Позднее космонавты обнаружили еще несколько мест, откуда уходил воздух.
В январе 2021 года стало известно о выходе из строя в российском сегменте станции системы получения кислорода. "РИА Новости" отмечало, что это происходило "многократно", в частности в октябре и декабре 2020 года.
В марте 2021 года в российском модуле были заделаны две трещины, но давление воздуха продолжало падать. А в июле российские и американские эксперты выявили новые места утечки воздуха в российском модуле "Звезда".