В российском сегменте МКС вышла из строя система получения кислорода

Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил в Центр управления полетами о нештатном выключении одной из дублирующих систем кондиционирования воздуха на МКС. В "Роскосмосе" заявили, что это "является особенностью работы системы".

Сейчас на МКС работают два российских космонавта, четыре американских и один японский Фото: EPA

В российском модуле Международной космической станции 21 января отключилась система получения кислорода "Электрон-ВМ". Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA, пишет "РИА Новости".

Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам Центра управления полетами о нештатном выключении одной из дублирующих систем кондиционирования воздуха на МКС. В "Роскосмосе" заявили, что нештатное выключение "является особенностью работы системы".

По данным информагентства, Рыжиков также сообщил об отключении "Электрона-ВМ", по его словам, систему пытались запустить, но безуспешно.

"РИА Новости" пишет, что система получения кислорода "многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года". По информации агентства, на МКС есть запасы кислорода, также в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс", который должен был доставить россиянам продукты.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.