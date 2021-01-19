Российские космонавты на МКС остались без еды, их накормили американцы

Российские космонавты на Международной космической станции попросили помощи у американцев из-за задержки корабля, который должен был доставить россиянам еду. Американские астронавты выделили россиянам 13 контейнеров с едой.

На МКС сейчас работают семь астронавтов – двое россиян, четверо американцев и японец Фото: EPA

Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту Международной космической станции (МКС) из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс", который должен был доставить россиянам продукты. Об этом сообщает "РИА-Новости".

"Прогресс" должен был отправиться в МКС 11 декабря прошлого года, но его запуск перенесли на 15 февраля.

Российская сторона в связи с отсрочкой старта корабля попросила американцев доставить на МКС российские продукты, но те предложили воспользоваться американской пищей, которой на станции в достатке

Всего россияне получили от американцев около 13 контейнеров с едой. Продукты россиянам передали бесплатно.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.