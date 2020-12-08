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Cargo Dragon впервые состыковался с МКС в автоматическом режиме

Грузовой корабль Cargo Dragon доставил на Международную космическую станцию около 3 т груза.

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На Международной космической станции Cargo Dragon пробудет около месяца
На Международной космической станции Cargo Dragon пробудет около месяца
Фото: nasa.gov

7 декабря грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с модулем Harmony Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

Видео стыковки корабля с МКС опубликовано на странице NASA в Twitter.

Это первая стыковка грузового корабля SpaceX с МКС в автономном режиме и первый раз, когда два космических корабля Dragon (сейчас к станции пристыкованы Crew и Cargo Dragon) находятся на станции одновременно, заявили в NASA.

На орбитальную станцию корабль доставил около 3 т груза, в том числе оборудование для медицинских экспериментов, воздушный коммерческий шлюз нового поколения Nanoracks Bishop Airlock, а также несколько сотен килограммов расходных материалов и продуктов.

На станции Cargo Dragon пробудет около месяца, после чего доставит на Землю результаты исследований.

Как отметили в агентстве, это 21-й полет грузового корабля SpaceX к МКС в рамках коммерческой миссии по снабжению и первый полет обновленной версии Cargo Dragon с повышенной грузоподъемностью – корабль может нести на 20% больше полезной нагрузки.

Теги: МКС, NASA, корабль, исследование, миссия, SpaceX, Илон Маск, запуск, астронавты, пилот, Crew Dragon, экипаж
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