Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Стыковка пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией произошла, когда МКС находилась над американским штатом Айдахо.

16 ноября в 23.01 по восточному времени (17 ноября в 6.01 по Киеву) пилотируемый космический корабль Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом информирует NASA.

Это произошло, когда станция находилась над американским штатом Айдахо.

Стыковку подтвердила и частная компания SpaceX в Twitter, она занимается доставкой астронавтов.

"Стыковка подтверждена – Crew Dragon прибыл на МКС", – говорится в сообщении.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! — SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020

Crew Dragon компании SpaceX стартовал из американского штата Флорида в ночь на 16 ноября по Киеву. На МКС отправился экипаж из четырех человек (миссия Crew-1): астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Экипаж Crew Dragon присоединится к членам 64-й экспедиции на МКС в составе командира станции Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Изначально этот запуск был запланирован на 31 октября, но в середине октября NASA решило отложить миссию в связи с расследованием проблемы с турбонасосом одного из двигателей первой ступени ракеты Falcon 9 при попытке запуска спутника GPS III-04. Позже из-за непогоды старт перенесли на сутки.

Crew-1 – одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой демонстрационной пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.