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NASA и SpaceX запустили к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту, стыковка корабля с Международной космической станцией произойдет на следующий день.

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Космические аппараты стартовали из американского штата Флорида
Космические аппараты стартовали из американского штата Флорида
Фото: ЕРА

В ночь на 16 ноября по киевскому времени со стартового комплекса 39A в центре Кеннеди (штат Флорида, США) стартовал пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, в котором на Международную космическую станцию (МКС) отправился экипаж из четырех человек.

Трансляцию полета ведет NASA, которое отвечает за миссию.

В состав экипажа корабля Crew Dragon (Crew-1) входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась назад и совершила посадку на специальном судне Just Read the Instructions ("Просто прочтите инструкцию").

Космический корабль уже выведен на орбиту Земли.

Экипаж Crew Dragon присоединится к членам 64-й экспедиции на МКС в составе командира станции Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Стыковка пилотируемого корабля с МКС запланирована через 27 часов после старта, сообщили в NASA.

Изначально этот запуск был запланирован на 31 октября, но в середине октября NASA решило отложить миссию в связи с расследованием проблемы с турбонасосом одного из двигателей первой ступени ракеты Falcon 9 при попытке запуска спутника GPS III-04. Позже из-за непогоды старт перенесли на сутки.

Crew-1 – одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающейся разработкой космического транспорта. Это первый эксплуатационный полет корабля Crew Dragon после первой демонстрационной пилотируемой миссии SpaceX Demo-2.

Теги: США, МКС, космос, NASA, миссия, Флорида, SpaceX, экспедиция, Falcon 9, запуск, астронавты, Crew Dragon, экипаж, ракета-носитель
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