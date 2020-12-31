Российские космонавты на МКС останутся без подарков на Новый год

Новогодние подарки российским космонавтам на Международной космической станции планируют доставить в феврале 2021 года.

Подарки для российских членов экипажа МКС не успели доставить к Новому году Фото: EPA

Двое российских космонавтов, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), останутся без подарков на Новый год. Об этом "РИА Новости" сообщили в службе психологической поддержки экипажа.

Агентство пишет, что Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не получат подарки от родных в связи с переносом пуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с 11 декабря 2020 года на 15 февраля 2021 года.

"РИА Новости" отмечает, что 31 декабря родственники и близкие смогут поздравить космонавтов с Новым годом по видеосвязи.

Сейчас на МКС, кроме Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают четверо астронавтов из США Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер и японец Соити Ногути.