Российская система производства кислорода на МКС вышла из строя

Сигнал о поломке российской системы производства кислорода на Международной космической станции пришел вечером 14 октября, но осмотр системы было решено отложить на 15 число.

Поломка случилась в системе "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда" Фото: depositphotos.com

В российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода. Российский космонавт сообщил об этом специалисту подмосковного центра управления полетами, отмечает "РИА-Новости".

Речь идет о системе "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда". Перебои случаются, на этот случай на станции есть запасы кислорода.

Также в американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс.

Сигнал о поломке пришел вечером 14 октября, но осмотр системы было решено отложить на 15 число, отмечает "ТАСС".

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.