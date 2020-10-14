Новый экипаж доставили к МКС за рекордно короткое время

С Международной космической станцией корабль, в котором находились Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков из РФ, а также Кэтлин Рубинс из США, состыковался через три часа и три минуты после старта с Земли.

14 октября пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом проинформировал "Роскосмос", который занимается этой миссией.

"Союз МС-17" ...в штатном режиме пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции. Впервые в мире к МКС пристыковался пилотируемый корабль, совершивший всего два витка вокруг Земли. Кроме того, поставлен новый рекорд по полетам к Международной космической станции – общее время от запуска до стыковки "Союза МС-17" составило три часа и три минуты. Предыдущий рекорд принадлежит грузовому кораблю "Прогресс МС-15", которому понадобилось три часа и 18 минут", – говорится в сообщении.

По данным "Роскосмоса", новый экипаж уже перешел на МКС.

С космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавтка из США Кэтлин Рубинс. На орбиту "Союз МС-17" вывела ракета-носитель "Союз-2.1а".

Для 46-летнего Рыжикова и 42-летней Рубинс это второй полет в космос, для 37-летнего Кудь-Сверчкова – первый.