Космический корабль Crew Dragon – 3 состыковался с МКС

Стыковка прошла в 18.32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1.32 по Киеву).
В 20.25 (3.25 по Киеву) астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Матиас Маурер открыли люк своего космического корабля Crew Dragon Endurance и попали на МКС, говорится на сайте NASA. А в 21.00 (4.00 по Киеву) они приняли участие в церемонии встречи с членами экипажа экспедиции 66 на МКС.
На борту их встретили коллега-космонавт Марк Ванде Хей, командир 66-й экспедиции Антон Шкаплеров и бортинженер Петр Дубров из Роскосмоса. К церемонии встречи с Земли присоединились помощник администратора NASA по космическим операциям Кэти Людерс и генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.
Нынешняя миссия астронавтов продлится до апреля 2022 года в составе экспедиции 66.
Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!— NASA (@NASA) November 12, 2021
After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
Crew Dragon 2 с четырьмя астронавтами на борту 23 апреля 2021 года стартовал к Международной космической станции. 24 апреля астронавты завершили переход с пилотируемого корабля компании SpaceX на МКС.
Команда миссии SpaceX Crew-2 вернулась на Землю после шести месяцев пребывания в космосе 9 ноября. Космический корабль Dragon с космонавтами приземлился в Мексиканском заливе во Флориде.
11 ноября космический корабль Crew Dragon – 3 в рамках миссии Crew-3 с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС.