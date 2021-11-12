Космический корабль Crew Dragon – 3 состыковался с МКС

Миссия Crew-3 продлится до апреля 2022 года в составе экспедиции 66 Фото: nasa.gov

Стыковка прошла в 18.32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1.32 по Киеву).

В 20.25 (3.25 по Киеву) астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Матиас Маурер открыли люк своего космического корабля Crew Dragon Endurance и попали на МКС, говорится на сайте NASA. А в 21.00 (4.00 по Киеву) они приняли участие в церемонии встречи с членами экипажа экспедиции 66 на МКС.

На борту их встретили коллега-космонавт Марк Ванде Хей, командир 66-й экспедиции Антон Шкаплеров и бортинженер Петр Дубров из Роскосмоса. К церемонии встречи с Земли присоединились помощник администратора NASA по космическим операциям Кэти Людерс и генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

Нынешняя миссия астронавтов продлится до апреля 2022 года в составе экспедиции 66.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!



After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj — NASA (@NASA) November 12, 2021