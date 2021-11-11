SpaceX отправила на МКС третий корабль Crew Dragon с астронавтами на борту

Crew Dragon стартовал с комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту Земли космический корабль с астронавтами NASA Раджем Чари, Томом Маршберном и Кайлой Бэррон, в составе миссии также находится астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер.
"Эта миссия – первый космический полет астронавтов Чари, Бэррон и Маурера и третий полет Маршберна", – подчеркнули в сообщении.
Планируется, что Crew Dragon состыкуется с МКС 11 ноября в 19.10 по времени Восточного побережья США (2.10 по киевскому времени).
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
Crew Dragon 2 с четырьмя астронавтами на борту 23 апреля 2021 года стартовал к Международной космической станции. 24 апреля астронавты завершили переход с пилотируемого корабля компании SpaceX на МКС.
Команда миссии SpaceX Crew-2 вернулась на Землю после шести месяцев пребывания в космосе 9 ноября. Космический корабль Dragon с космонавтами приземлился в Мексиканском заливе во Флориде.