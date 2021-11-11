SpaceX отправила на МКС третий корабль Crew Dragon с астронавтами на борту

Crew Dragon стартовал с комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту Земли космический корабль с астронавтами NASA Раджем Чари, Томом Маршберном и Кайлой Бэррон, в составе миссии также находится астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер.

"Эта миссия – первый космический полет астронавтов Чари, Бэррон и Маурера и третий полет Маршберна", – подчеркнули в сообщении.

Планируется, что Crew Dragon состыкуется с МКС 11 ноября в 19.10 по времени Восточного побережья США (2.10 по киевскому времени).