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Астронавты SpaceX вернулись на Землю. Последние полгода они провели на МКС

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Слева направо: Песке, Макартур, Кимбро и Хосидэ в Мексиканском заливе у побережья Пенсаколы
Слева направо: Песке, Макартур, Кимбро и Хосидэ в Мексиканском заливе у побережья Пенсаколы
Фото: nasa.gov

Четыре астронавта миссии SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

Космический корабль SpaceX Dragon с космонавтами приземлился в Мексиканском заливе во Флориде в 5.33 по Киеву.

Миссия состояла из астронавтов NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ и астронавта Европейского космического агентства Томаса Песке.

Как говорится на сайте NASA, эта миссия установила рекорд самого продолжительного полета космического корабля с экипажем из США. Международный экипаж из четырех человек провел на орбите 199 дней, что превышает 168 дней, установленных миссией NASA SpaceX Crew-1 в начале этого года.

За время миссии Кимбро, Макартур, Хосидэ и Песке преодолели 136 млн км и совершили 3194 витка вокруг Земли.

На протяжении всей своей миссии астронавты Crew-2 участвовали во множестве научно-технических работ, научных исследований и демонстрации технологий. Они изучали, как газовое пламя ведет себя в условиях микрогравитации, вырастили зеленый чили в среде обитания растений на станции, установили свободно летающих роботов-помощников и надели очки виртуальной реальности, чтобы опробовать новые методы тренировок в космосе.

Также астронавты сделали сотни снимков Земли в рамках программы Crew Earth Observation – одного из самых продолжительных исследований на борту космической станции, которое способствует отслеживанию стихийных бедствий и изменений на планете.

Кимбро, Хосидэ и Песке также совершили четыре выхода в открытый космос, в частности для установки солнечных батарей на МКС. 

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

Crew Dragon 2 с четырьмя астронавтами на борту 23 апреля 2021 года стартовал к Международной космической станции. 24 апреля четверо астронавтов завершили переход с пилотируемого корабля компании SpaceX на МКС.

Теги: МКС, космос, NASA, SpaceX, астронавты
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