NASA отложило возвращение астронавтов с МКС

UPDATE: Due to weather, @SpaceX Crew-2 astronauts will now depart the @Space_Station on Nov. 8.



• Undocking: 2:05pm ET (19:05 UTC)

• Splashdown: 10:33pm ET (03:33 UTC Nov. 9)#Crew3 remains scheduled to launch no earlier than Nov. 10 (UTC Nov. 11): https://t.co/62HnEEAQdu pic.twitter.com/97ZKTE737b