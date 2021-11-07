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NASA отложило возвращение астронавтов с МКС

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Crew Dragon должен отстыковаться от МКС 8 ноября
Crew Dragon должен отстыковаться от МКС 8 ноября
Фото: NASA / Twitter

Американское космическое агентство NASA перенесло возвращение корабля компании SpaceX Crew Dragon 2 с астронавтами с Международной космической станции из-за плохой погоды в районе приводнения корабля в Атлантическом океане.

Об этом сообщила пресс-служба NASA в Twitter 7 ноября.

Отстыковка корабля от МКС должна была произойти сегодня.

"Из-за погоды астронавты Crew 2 теперь покинут МКС 8 ноября", – отметили в твите.

По данным NASA, Crew Dragon должен отстыковаться от МКС 8 ноября в 14.05 по времени Восточного побережья США (21.05 по киевскому времени). На Землю вернутся американские астронавты Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.

"Корабль автономно отстыкуется и выполнит маневр облета, чтобы сфотографировать внешнюю часть МКС. После завершения маневра Crew Dragon будет стремиться к приводнению в одной из семи целевых зон приземления в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья Флориды", – уточнили в космическом агентстве.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

Crew Dragon 2 с четырьмя астронавтами на борту 23 апреля 2021 года стартовал к Международной космической станции. 24 апреля четверо астронавтов завершили переход с пилотируемого корабля компании SpaceX на МКС.

Теги: США, МКС, космос, погода, NASA, SpaceX, астронавты, Crew Dragon
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