Астронавты NASA вышли в открытый космос, чтобы починить антенну МКС

Томас Маршберн и Кайла Баррон успешно сняли неисправную антенну S-диапазона с балки P-1 космической станции, после чего уберут ее и установят запасную антенну.
В агентстве отметили, что пребывание астронавтов в открытом космосе будет продолжаться около 6,5 часа.
По плану астронавты должны были выйти в открытый космос 30 ноября, однако не смогли этого сделать из-за пролета космического мусора рядом с космической станцией.
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.
МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
Сейчас на МКС находится семь человек, в том числе четыре новых астронавта, которые прибыли на станцию 12 ноября.