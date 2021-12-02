Астронавты NASA вышли в открытый космос, чтобы починить антенну МКС

Астронавты пробудут в открытом космосе более шести часов Скриншот: NASA / YouTube

Томас Маршберн и Кайла Баррон успешно сняли неисправную антенну S-диапазона с балки P-1 космической станции, после чего уберут ее и установят запасную антенну.

В агентстве отметили, что пребывание астронавтов в открытом космосе будет продолжаться около 6,5 часа.

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Видео: NASA / YouTube

По плану астронавты должны были выйти в открытый космос 30 ноября, однако не смогли этого сделать из-за пролета космического мусора рядом с космической станцией.