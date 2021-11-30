NASA отложило выход астронавтов в космос из МКС из-за космического мусора

Дата, на которую перенесут выход астронавтов в космос, пока неизвестна Фото: International Space Station / Twitter

"NASA получило уведомление о пролете космического мусора рядом с космической станцией. Из-за отсутствия возможности правильно оценить риск, который это может представлять для астронавтов, команды решили отложить выход в открытый космос 30 ноября до получения дополнительной информации", – говорится в сообщении.

NASA received a debris notification for the space station. Due to the lack of opportunity to properly assess the risk it could pose to the astronauts, teams have decided to delay the Nov. 30 spacewalk until more information is available. https://t.co/HJCXFWBd3Y pic.twitter.com/swj5hqusSo — International Space Station (@Space_Station) November 30, 2021

По плану астронавты Томас Маршберн и Кайла Бэррон должны были выйти в открытый космос в 21.00 по киевскому времени и заменить антенный блок S-диапазона при поддержке роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2 под управлением астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера, отмечает NASA.