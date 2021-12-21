В NASA назвали дату, когда первые туристы посетят МКС

Космические туристы полетят на корабле Crew Dragon от SpaceX. Полет миссии будет организован американской частной космической компанией Axiom Space. Запуск запланирован на 28 февраля 2022 года.

В экипаж Axiom Mission 1 войдут бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Фото: axiomspace.com

30 мая 2020 года SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Ракета успешно вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль доставил двух астронавтов NASA, Боба Бенкена и Дуга Херли, на Международную космическую станцию. Тогда люди впервые отправились в космос на транспорте, созданном частной компанией.

Запуском Falcon 9 США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" более $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится заметно дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Весной 2021 года NASA подписало соглашение с Axiom Space на выполнение первой коммерческой частной миссии на Международную космическую станцию. Миссия продлится восемь дней.