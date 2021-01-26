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Компания Axiom Space назвала членов первого в истории частного экипажа, который полетит на МКС

В состав миссии Axiom Mission 1 (Axi-1) войдут четыре человека. Члены миссии будут проживать в американском сегменте МКС в течение восьми дней.

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Запуск планируют на январь 2022 года
Запуск планируют на январь 2022 года
Фото: аxiomspace.com

Компания Axiom Space назвала членов первого в истории частного экипажа, который отправится на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В состав миссии Axiom Mission 1 (Axi-1) войдут четыре человека:

  • командир экипажа Майкл Лопес-Алегриа – бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom, четырежды летал в космос, последний раз летал на МКС в 2007-м;
  • пилот Ларри Коннор – американский предприниматель, некоммерческий активист, инвестор;
  • Марк Пати – канадский инвестор и филантроп;
  • Эйтан Стиббе – инфлюенсер и филантроп из Израиля.

Также отмечается, что бывшая астронавтка NASA Пегги Уитсон будет резервным командиром Axi-1, а Джон Шоффнер из Ноксвилля – резервным пилотом миссии.

Планируется, что члены миссии будут проживать в американском сегменте МКС в течение восьми дней. На станции они будут участвовать в исследовательских и благотворительных проектах.

Лететь на МКС будут на корабле Crew Dragon от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Запуск планируется ориентировочно на январь 2022 года.

Весной 2020-го Axiom Space объявила о подписании контракта со SpaceX о первом полностью частном космическим полете человека на орбиту. Миссия Axiom Space Axi-1 может стать первым орбитальным полетом с людьми на борту без прямого участия правительственных космических агентств.

30 мая 2020 года SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Ракета успешно вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль доставил двух астронавтов NASA, Роберта Бенкена и Дага Херли, на Международную космическую станцию. Тогда люди впервые отправились в космос на транспорте, созданном частной компанией.

Запуском Falcon 9 США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Теги: космос, NASA, миссия, SpaceX, ракета, Пегги Уитсон, Crew Dragon, экипаж
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