На Международную космическую станцию впервые отправят темнокожую женщину

К Челлу Линдгрену (командир), Роберту Хайнсу (пилот) и астронавту Европейского космического агентства Саманте Кристофоретти (Италия) в качестве бортинженера экипажа присоединилась Джессика Уоткинс.

Уоткинс получила степень бакалавра геологических и экологических наук в Стэнфордском университете и степень доктора геологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Проводила исследование механизмов распространения крупных оползней на Марсе и Земле.

Свою карьеру в NASA начала в качестве стажера. Работала в Исследовательском центре Эймса (Калифорния) и в Лаборатории реактивного движения NASA (Южная Калифорния). Является научным сотрудником отделения геологических и планетарных наук Калифорнийского технологического института, где была членом научной группы марсохода Curiosity.