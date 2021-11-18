На Международную космическую станцию впервые отправят темнокожую женщину

К Челлу Линдгрену (командир), Роберту Хайнсу (пилот) и астронавту Европейского космического агентства Саманте Кристофоретти (Италия) в качестве бортинженера экипажа присоединилась Джессика Уоткинс.
Уоткинс получила степень бакалавра геологических и экологических наук в Стэнфордском университете и степень доктора геологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Проводила исследование механизмов распространения крупных оползней на Марсе и Земле.
Свою карьеру в NASA начала в качестве стажера. Работала в Исследовательском центре Эймса (Калифорния) и в Лаборатории реактивного движения NASA (Южная Калифорния). Является научным сотрудником отделения геологических и планетарных наук Калифорнийского технологического института, где была членом научной группы марсохода Curiosity.
Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
Crew Dragon 2 с четырьмя астронавтами на борту 23 апреля 2021 года стартовал к Международной космической станции. 24 апреля астронавты завершили переход с пилотируемого корабля компании SpaceX на МКС.
Команда миссии SpaceX Crew-2 вернулась на Землю после шести месяцев пребывания в космосе 9 ноября. Космический корабль Dragon с космонавтами приземлился в Мексиканском заливе во Флориде.
10 ноября 2021 года SpaceX отправила на МКС третий корабль Crew Dragon с астронавтами на борту.