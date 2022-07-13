NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb

Туманность Киля

На снимке изображен край молодой области звездообразования под названием NGC 3324 в туманности Киля. Изображение, полученное в инфракрасном свете, впервые показывает невидимые ранее области рождения звезд.

Изображение получило название "Космические скалы", поскольку выглядит, как скалистые горы в лунный вечер. На самом деле это край гигантской газовой полости внутри NGC 3324, а самые высокие "пики" на этом изображении имеют высоту около семи световых лет.

Фото: nasa.gov

Квинтет Стефана

Квинтет Стефана – это группа из пяти компактно расположенных рядом друг с другом галактик в созвездии Пегаса, открытая астрономами еще в 1877 году и ставшая первой в своем роде.

Опубликованный снимок сейчас является самым большим изображением, сделанным James Webb, – квинтет занимает на небосклоне примерно одну пятую диаметра Луны. Снимок содержит более 150 млн пикселей и состоит из почти 1000 отдельных файлов изображений.

Фото: nasa.gov

Туманность "Южное кольцо"

Туманность "Южное кольцо" представляет собой расширяющееся облако газа, которое окружает умирающую звезду и находится на расстоянии около 2500 световых лет от Земли.

Тусклая звезда в центре туманности тысячелетиями была скрыта от глаз за облаками пыли и газа. Теперь же James Webb смог заснять ее за счет своих инфракрасных сенсоров. NASA продемонстрировала две версии снимка – в ближнем (слева) и среднем (справа) инфракрасном диапазоне.

Фото: nasa.gov

Экзопланета WASP-96b

WASP-96b располагается в звездной системе, вращающейся вокруг светила WASP-96, в созвездии Феникса, на расстоянии более тысячи световых лет от Земли. Эта планета полностью состоит из газа, который разогревается до крайне высоких температур.

В атмосфере этой планеты James Webb обнаружил наличие паров воды, а также существование там облаков и скоплений тумана.

Фото: nasa.gov

Галактическое скопление SMACS 0723

Последний из представленных снимков – фотография галактического скопления SMACS 0723. Этот снимок ранее в ходе прямой трансляции из Белого дома уже продемонстрировал президент США Джо Байден.

Это самое глубокое и четкое инфракрасное изображение Вселенной, сделанное на сегодняшний день. По размеру изображенный фрагмент небосклона сравним с протянутой к небу на вытянутой руке песчинкой.

Фото: nasa.gov