ГОРДОН
 
 
МИР

NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Первые пять снимков телескопа опубликованы NASA 12 июля
Первые пять снимков телескопа опубликованы NASA 12 июля
Фото: nasa.gov

Агентство NASA 12 июля опубликовало первые фотоснимки, полученные телескопом James Webb. В агентстве отмечают, что эти фото демонстрируют мощность телескопа, "готового начать свою миссию по раскрытию инфракрасной Вселенной".

Туманность Киля

На снимке изображен край молодой области звездообразования под названием NGC 3324 в туманности Киля. Изображение, полученное в инфракрасном свете, впервые показывает невидимые ранее области рождения звезд.

Изображение получило название "Космические скалы", поскольку выглядит, как скалистые горы в лунный вечер. На самом деле это край гигантской газовой полости внутри NGC 3324, а самые высокие "пики" на этом изображении имеют высоту около семи световых лет.

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Квинтет Стефана

Квинтет Стефана – это группа из пяти компактно расположенных рядом друг с другом галактик в созвездии Пегаса, открытая астрономами еще в 1877 году и ставшая первой в своем роде.

Опубликованный снимок сейчас является самым большим изображением, сделанным James Webb, – квинтет занимает на небосклоне примерно одну пятую диаметра Луны. Снимок содержит более 150 млн пикселей и состоит из почти 1000 отдельных файлов изображений.

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Туманность "Южное кольцо"

Туманность "Южное кольцо" представляет собой расширяющееся облако газа, которое окружает умирающую звезду и находится на расстоянии около 2500 световых лет от Земли.

Тусклая звезда в центре туманности тысячелетиями была скрыта от глаз за облаками пыли и газа. Теперь же James Webb смог заснять ее за счет своих инфракрасных сенсоров. NASA продемонстрировала две версии снимка – в ближнем (слева) и среднем (справа) инфракрасном диапазоне.

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Экзопланета WASP-96b

WASP-96b располагается в звездной системе, вращающейся вокруг светила WASP-96, в созвездии Феникса, на расстоянии более тысячи световых лет от Земли. Эта планета полностью состоит из газа, который разогревается до крайне высоких температур.

В атмосфере этой планеты James Webb обнаружил наличие паров воды, а также существование там облаков и скоплений тумана.

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Галактическое скопление SMACS 0723 

Последний из представленных снимков – фотография галактического скопления SMACS 0723. Этот снимок ранее в ходе прямой трансляции из Белого дома уже продемонстрировал президент США Джо Байден.

Это самое глубокое и четкое инфракрасное изображение Вселенной, сделанное на сегодняшний день. По размеру изображенный фрагмент небосклона сравним с протянутой к небу на вытянутой руке песчинкой.

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Контекст:

James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн и поэтому не может запечатлеть свет более дальней Вселенной. 

Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: космос, NASA, телескоп, James Webb
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
"Краса Украины! Самые красивые девушки из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Краса Украины! Самые красивые девушки – из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (205534)
2
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (130895)
3
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (106644)
4
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (81025)
5
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (59423)
6
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (50572)
7
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (45992)
8
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (44558)
 
 
 
 