Телескоп James Webb успешно развернул первую часть главного зеркала

Каждая боковая панель содержит три сегмента основного зеркала, которые были спроектированы так, чтобы откидываться назад для уменьшения общего профиля телескопа при полете.

"Теперь, когда панель левого крыла зафиксирована на месте, наземные команды будут готовиться к развертыванию и фиксации панели правого борта", – говорится в сообщении.

Развертывание второго крыла должно состояться 8 января. Это станет завершением развертывания основных систем телескопа.

BBC сообщает, что диаметр основного зеркала телескопа – 6,5 м.