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"Новое окно в историю Вселенной". Байден показал первое полноцветное изображение с телескопа James Webb

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James Webb прислал первое фото
James Webb прислал первое фото
Фото: nasa.gov

Вечером 11 июля президент США Джо Байден представил первое полноцветное изображение с космического телескопа James Webb. Презентация проходила в Белом доме, трансляцию вели в Facebook.

Как подчеркнули в Белом доме, это фото Вселенной в инфракрасном диапазоне с самым высоким разрешением из когда-либо сделанных. 

Байден назвал обнародование снимка историческим моментом. "Это – новое окно в историю нашей Вселенной", – отметил он. 

Также фото, сделанное телескопом, опубликовал сайт NASA. 

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Первое полноцветное изображение James Webb является самым глубоким и четким инфракрасным изображением далекой Вселенной на сегодняшний день, сообщили в NASA. 

"Тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения James Webb. Этот кусочек огромной Вселенной занимает участок неба размером примерно с песчинку, которую человек на Земле держит на расстоянии вытянутой руки", – рассказали в агентстве. 

Контекст:

James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник, космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн, и поэтому не может запечатлеть свет более дальней Вселенной. 

Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, NASA, Джо Байден, телескоп, галактика
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