"Новое окно в историю Вселенной". Байден показал первое полноцветное изображение с телескопа James Webb

Как подчеркнули в Белом доме, это фото Вселенной в инфракрасном диапазоне с самым высоким разрешением из когда-либо сделанных.
Байден назвал обнародование снимка историческим моментом. "Это – новое окно в историю нашей Вселенной", – отметил он.
Также фото, сделанное телескопом, опубликовал сайт NASA.
Первое полноцветное изображение James Webb является самым глубоким и четким инфракрасным изображением далекой Вселенной на сегодняшний день, сообщили в NASA.
"Тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения James Webb. Этот кусочек огромной Вселенной занимает участок неба размером примерно с песчинку, которую человек на Земле держит на расстоянии вытянутой руки", – рассказали в агентстве.
James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник, космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн, и поэтому не может запечатлеть свет более дальней Вселенной.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало.