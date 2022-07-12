"Новое окно в историю Вселенной". Байден показал первое полноцветное изображение с телескопа James Webb

Как подчеркнули в Белом доме, это фото Вселенной в инфракрасном диапазоне с самым высоким разрешением из когда-либо сделанных.

Байден назвал обнародование снимка историческим моментом. "Это – новое окно в историю нашей Вселенной", – отметил он.

Также фото, сделанное телескопом, опубликовал сайт NASA.

Фото: nasa.gov

Первое полноцветное изображение James Webb является самым глубоким и четким инфракрасным изображением далекой Вселенной на сегодняшний день, сообщили в NASA.

"Тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения James Webb. Этот кусочек огромной Вселенной занимает участок неба размером примерно с песчинку, которую человек на Земле держит на расстоянии вытянутой руки", – рассказали в агентстве.