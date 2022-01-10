Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Овен

Сфотографированная галактика расположена почти в 150 млн световых лет от Млечного Пути. В галактике NGC 976 в конце жизни массивных звезд произошел взрыв сверхновой. Этот процесс может на короткое время затмить целые галактики.
"В то время как сверхновые отмечают смерть массивных звезд, они также несут ответственность за создание тяжелых элементов, которые включаются в более поздние поколения звезд и планет", – отметили астрономы.
Сверхновые также помогают астрономам измерять расстояния до далеких галактик. Количество энергии, выброшенной в космос взрывами сверхновых, очень однородно, что позволяет астрономам оценивать их расстояния по тому, насколько яркими они кажутся при наблюдении с Земли.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправил на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,5 млн целевых наблюдений за космическими объектами, говорится на сайте NASA.