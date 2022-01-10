Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Овен

Сфотографированная галактика расположена почти в 150 млн световых лет от Млечного Пути Фото: esahubble.org

Сфотографированная галактика расположена почти в 150 млн световых лет от Млечного Пути. В галактике NGC 976 в конце жизни массивных звезд произошел взрыв сверхновой. Этот процесс может на короткое время затмить целые галактики.

"В то время как сверхновые отмечают смерть массивных звезд, они также несут ответственность за создание тяжелых элементов, которые включаются в более поздние поколения звезд и планет", – отметили астрономы.

Сверхновые также помогают астрономам измерять расстояния до далеких галактик. Количество энергии, выброшенной в космос взрывами сверхновых, очень однородно, что позволяет астрономам оценивать их расстояния по тому, насколько яркими они кажутся при наблюдении с Земли.

Фото: esahubble.org