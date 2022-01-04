Телескоп Hubble сфотографировал "столкновение галактик"

На фото изображена спиральная галактика NGC 105, которая находится примерно в 215 млн световых лет от Земли Фото: esahubble.org

На фото изображена спиральная галактика NGC 105, которая находится примерно в 215 млн световых лет от Земли в созвездии Рыб.

Когда смотришь на фото, кажется, что NGC 105 сталкивается с соседней галактикой. На самом же деле это результат случайного выравнивания двух объектов на ночном небе.

В NASA указывают, что удлиненный сосед NGC 105 на самом деле гораздо более отдаленный и остается относительно неизвестным для астрономов.

"Эти обманчивые соединения часто встречаются в астрономии – например, звезды в созвездиях находятся на очень разных расстояниях от Земли, но, кажется, образуют узоры – только благодаря случайному выравниванию звезд, из которых они состоят", – пояснили в обсерватории.

Фото: esahubble.org