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Телескоп Hubble сфотографировал "столкновение галактик"

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На фото изображена спиральная галактика NGC 105, которая находится примерно в 215 млн световых лет от Земли
На фото изображена спиральная галактика NGC 105, которая находится примерно в 215 млн световых лет от Земли
Фото: esahubble.org

Космический телескоп Hubble зафиксировал две галактики, которые, как кажется, сталкиваются друг с другом. Фото было опубликовано 3 января на сайте обсерватории.

На фото изображена спиральная галактика NGC 105, которая находится примерно в 215 млн световых лет от Земли в созвездии Рыб.

Когда смотришь на фото, кажется, что NGC 105 сталкивается с соседней галактикой. На самом же деле это результат случайного выравнивания двух объектов на ночном небе.

В NASA указывают, что удлиненный сосед NGC 105 на самом деле гораздо более отдаленный и остается относительно неизвестным для астрономов.

"Эти обманчивые соединения часто встречаются в астрономии – например, звезды в созвездиях находятся на очень разных расстояниях от Земли, но, кажется, образуют узоры – только благодаря случайному выравниванию звезд, из которых они состоят", – пояснили в обсерватории.

Фото: esahubble.org
Фото: esahubble.org

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправляет на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: космос, галактика, Hubble
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