Hubble заснял спиральную галактику после двойного взрыва сверхновых

Эту галактику Hubble уже фотографировал в 2013 году. Новое изображение этой галактики телескоп сделал после чрезвычайно редкого астрономического события – двойного взрыва сверхновых звезд в NGC 6984.

Открытие этих двух сверхновых звезд практически в одно и то же время и в одном месте вызвало предположение астрономов о том, что они могут быть как-то связаны между собой. Сейчас ученые продолжают исследовать этот феномен.

Фото: esahubble.org