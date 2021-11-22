Hubble показал "тройную" галактику в космосе

Многократное появление SGAS 0033+02 стало возможным благодаря феномену, известному как гравитационное линзирование.
Это явление происходит, когда свет от очень далекой галактики – например SGAS 0033+02 – изгибается ("линзируется") под действием гравитации находящегося на переднем плане массивного небесного объекта между далекой галактикой и Землей.
SGAS 0033+02 была открыта во время Слоуновского цифрового обзора неба, цель которого – идентификация сильно увеличенных галактик, которые были гравитационно "линзированы" скоплениями галактик переднего плана.
SGAS 0033+02 вызывает особый интерес из-за близости на небе к очень яркой звезде. Саму звезду можно использовать для калибровки и коррекции наблюдений "линзовой" SGAS 0033+02.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправляет на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.