Hubble показал "тройную" галактику в космосе

Многократное появление SGAS 0033+02 стало возможным благодаря феномену, известному как гравитационное линзирование.

Это явление происходит, когда свет от очень далекой галактики – например SGAS 0033+02 – изгибается ("линзируется") под действием гравитации находящегося на переднем плане массивного небесного объекта между далекой галактикой и Землей.

SGAS 0033+02 была открыта во время Слоуновского цифрового обзора неба, цель которого – идентификация сильно увеличенных галактик, которые были гравитационно "линзированы" скоплениями галактик переднего плана.

SGAS 0033+02 вызывает особый интерес из-за близости на небе к очень яркой звезде. Саму звезду можно использовать для калибровки и коррекции наблюдений "линзовой" SGAS 0033+02.

Фото: esahubble.org

