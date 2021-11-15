Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути

Галактика UGC 11537 расположена в 230 млн световых лет от Земли и приближена к Млечному Пути.
Эту фотографию специалисты смогли получить в результате наблюдений, которые ведутся, чтобы помочь астрономам установить массу сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках.
На фотографии перед галактикой UGC 11537 можно также увидеть две звезды из Млечного Пути.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправляет на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.