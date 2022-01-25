Космический телескоп James Webb долетел до места назначения

"Уэбб, добро пожаловать домой!" – написал в Twitter директор NASA Билл Нельсон.
Он поздравил команду с проделанной работой, которая обеспечила безопасное прибытие телескопа на точку назначения.
.@NASAWebb, welcome home! And congratulations to the team for all of their hard work ensuring Webb’s safe arrival at L2! https://t.co/tuRa4po2Qy— Bill Nelson (@SenBillNelson) January 24, 2022
В NASA отметили, что орбита телескопа позволит ему в любой момент получить широкий обзор космоса, а также даст возможность оптике и научным приборам достаточно остыть перед работой.
В NASA отметили, что сегменты основного зеркала Webb и его вторичное зеркало уже развернуты, и теперь инженеры начнут сложный трехмесячный процесс настройки оптики телескопа "с почти нанометровой точностью".
"Сейчас мы находимся на пороге выравнивания зеркал, активации и ввода в эксплуатацию инструментов, а также начала чудесных и удивительных открытий", – сказал Билл Окс, руководитель проекта James Webb.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. Планируется, что телескоп начнет полноценную работу в космосе через шесть месяцев после запуска.
CNN сообщал, что возможности телескопа позволят обсерватории ответить на вопросы о солнечной системе и исследовать слабые сигналы от первых галактик, образовавшихся 13,5 млрд лет назад. Стоимость проекта – $10 млрд.