Телескоп James Webb снял полярные сияния на Юпитере

На снимках инфракрасный диапазон комбинирован со спектром видимого света, чем и объясняется необычная окраска планеты-гиганта.
На изображениях можно рассмотреть полярные сияния, которые считаются самыми яркими в Солнечной системе. Также на снимках хорошо видно Большое красное пятно – гигантский атмосферный вихрь на экваторе планеты.
Кроме того, на широкоугольном снимке Юпитера можно увидеть его кольца и спутники. Это изображение телескоп создал с использованием камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam.
James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн и поэтому не может запечатлеть свет более дальней Вселенной.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. 13 июля 2022-го NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.