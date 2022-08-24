Телескоп James Webb снял полярные сияния на Юпитере

На изображениях можно рассмотреть полярные сияния, которые считаются самыми яркими в Солнечной системе Фото: blogs.nasa.gov

На снимках инфракрасный диапазон комбинирован со спектром видимого света, чем и объясняется необычная окраска планеты-гиганта.

На изображениях можно рассмотреть полярные сияния, которые считаются самыми яркими в Солнечной системе. Также на снимках хорошо видно Большое красное пятно – гигантский атмосферный вихрь на экваторе планеты.

Фото: blogs.nasa.gov

Кроме того, на широкоугольном снимке Юпитера можно увидеть его кольца и спутники. Это изображение телескоп создал с использованием камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam.

Фото: blogs.nasa.gov