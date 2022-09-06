Подоляк: Точка невозврата пройдена. Возвращения в то время, когда Россия имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет

Подоляк подчеркнул, что международное право "растоптано" действиями России в Украине.

"195 дней Россия обстреливает суверенное государство, уничтожает города, не соблюдает конвенции, шантажирует другие страны. Точка невозврата пройдена. Возвращения в то время, когда Россия имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет. Привыкаем к новой реальности", – заявил советник главы ОП.

Міжнародне право розтоптано.195 днів Росія обстрілює суверенну державу, знищує міста, не дотримується конвенцій, шантажує інші країни. Точка неповернення пройдена. Повернення в час, коли Рф має право голосу чи частку у світовій економіці, вже не буде. Звикаємо до нової реальності

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала открытое вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

После начала вторжения США, ЕС и еще ряд стран ввели санкции против РФ, включающие персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.