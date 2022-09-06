Премьер-министр Украины назвал сумму прямого ущерба от войны

Только для восстановления различных объектов понадобится $105 млрд, рассказал премьер-министр.
"Совместно со Всемирным банком Министерство развития общин и территорий верифицировало нанесенный Россией ущерб на $326 млрд. То есть это прямой ущерб, который на сегодняшний день уже верифицирован, физический ущерб", – указал глава правительства.
По словам премьера, такую сумму удалось верифицировать совместно со Всемирным банком.
При этом на скорейшее восстановление необходимо $17 млрд. $3,4 млрд Украина получит уже в этом году, а остаток – в 2023-м, рассказал премьер-министр.
14 июня Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет.
18 августа стало известно, что Европейская комиссия выделит Программе развития ООН (ПРООН) $21 млн на расчистку завалов и восстановление коммунальной инфраструктуры на пострадавших от России территориях Украины.