Премьер-министр Украины назвал сумму прямого ущерба от войны

Только для восстановления различных объектов понадобится $105 млрд, рассказал премьер-министр.

"Совместно со Всемирным банком Министерство развития общин и территорий верифицировало нанесенный Россией ущерб на $326 млрд. То есть это прямой ущерб, который на сегодняшний день уже верифицирован, физический ущерб", – указал глава правительства.

По словам премьера, такую сумму удалось верифицировать совместно со Всемирным банком.

При этом на скорейшее восстановление необходимо $17 млрд. $3,4 млрд Украина получит уже в этом году, а остаток – в 2023-м, рассказал премьер-министр.