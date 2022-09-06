Европейская комиссия выделит Украине €500 млн помощи – Шмыгаль

"Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело", – рассказал Шмыгаль.

Контекст:

14 июня Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.

18 августа стало известно, что Европейская комиссия выделит Программе развития ООН (ПРООН) $21 млн на расчистку завалов и восстановление коммунальной инфраструктуры на пострадавших от России территориях Украины.