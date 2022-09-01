Финляндия предоставит Украине дополнительную оборонную помощь на сумму €8,3 млн

С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн, говорится в сообщении.

Министр обороны страны Антти Кайкконен заявил, что "потребности Украины в условиях оборонных боев остаются высокими". Он не назвал точных наименований техники и сроков ее доставки по соображениям безопасности, пишет агентство.

Контекст:

Ранее минобороны Финляндии сообщило, что военные инструкторы из Финляндии принимают участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 16 августа аявил, что нужно ограничить количество виз для россиян. По его словам, правительство сейчас обсуждает, что необходимо сократить выдачу виз гражданам России в пять или в 10 раз.

Отношение финнов к живущим в Финляндии россиянам с начала полномасштабного вторжения в Украину ухудшилось, об этом 19 августа сообщил журнал Seura, по заказу которого социологи провели опрос. Доля людей, положительно к ним относящихся, с марта уменьшилась на 15%. Опрос также показал, что большинство финнов критически относятся к России: почти 93% опрошенных указали, что отрицательно относятся к российскому государству, а лишь 3% – положительно.