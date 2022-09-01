ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Финляндия предоставит Украине дополнительную оборонную помощь на сумму €8,3 млн

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Потребности Украины в условиях оборонных боев остаются высокими минобороны Финляндии
Потребности Украины в условиях оборонных боев остаются высокими – минобороны Финляндии
Фото: ЕРА

Финляндия передаст Украине партию оборонных товары на сумму €8,3 млн. Об этом 1 сентября сообщает Reuters.

С учетом этого транша общий объем помощи Финляндии Украине с начала войны составит €92,3 млн, говорится в сообщении.

Министр обороны страны Антти Кайкконен заявил, что "потребности Украины в условиях оборонных боев остаются высокими". Он не назвал точных наименований техники и сроков ее доставки по соображениям безопасности, пишет агентство.

Контекст:

Ранее минобороны Финляндии сообщило, что военные инструкторы из Финляндии принимают участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании. 

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 16 августа аявил, что нужно ограничить количество виз для россиян. По его словам, правительство сейчас обсуждает, что необходимо сократить выдачу виз гражданам России в пять или в 10 раз.

Отношение финнов к живущим в Финляндии россиянам  с начала полномасштабного вторжения в Украину ухудшилось, об этом 19 августа сообщил журнал Seura, по заказу которого социологи провели опрос. Доля людей, положительно к ним  относящихся, с марта уменьшилась на 15%. Опрос также показал, что большинство финнов критически относятся к России: почти 93% опрошенных указали, что отрицательно относятся к российскому государству, а лишь 3% – положительно.

Теги: Украина, Финляндия, военная помощь, война России против Украины
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