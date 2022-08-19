Отношение финнов к живущим в Финляндии россиянам ухудшилось – опрос

За полгода с начала вторжения в Украину отношение финнов к россиянам существенно изменилось Фото: depositphotos.com

Исследования показали, что доля людей, положительно относящихся к проживающим в стране россиянам, с марта уменьшилась на 15%. Если в начале весны к ним положительно относились 70% опрошенных, то сейчас их менее 56%, продолжает издание.

При этом 70% финнов осуждают дискриминацию, лишь 2% заявили, что такое поведение приемлемо, 26% не осуждают дискриминационное поведение, но не стали бы в этом участвовать.

"Финны, наверное, идентифицируют себя с ситуацией в Украине, так как события напоминают зимнюю войну (1939—1940 годов между СССР и Финляндией. – "ГОРДОН"). Многие финны сейчас переживают неразрешенную и невылеченную военную травму этой нации из-за событий в Украине. Иначе этого не понять, потому что количество гнева ощутимо", – цитирует Seura директора по исследованиям Юхо Рахконена.

Опрос также показал, что финны по-прежнему критически относятся к России. Почти 93% опрошенных указали, что отрицательно относятся к российскому государству, а лишь 3% – положительно.

Компания Taloustutkimus в период с 9-го по 11 августа опросила в интернет-панели 1083 человека. Случайная выборка всесторонне представляет население Финляндии в возрасте 18–79 лет. Погрешность исследования – около трех процентных пунктов.